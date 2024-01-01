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В Польше указали на стойкость России перед экономическим ударом Запада

РФ сумела выдержать сильное санкционное давление Запада. На это указала польская газета Myśl Polska.Обозреватель издания Анджей Щесняк отметил, что, несмотря на принимаемые ограничения, Москва выстояла и в этом смысле победила.

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