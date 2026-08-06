Овчинский сообщил о запуске автоматической выдачи разрешений на перемещение строительных отходов в Москве

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Москве вступил в силу новый порядок выдачи разрешений на перемещение строительных отходов и грунтов .