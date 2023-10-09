Американский сенатор Грэм потребовал бомбить Иран в случае дальнейшей агрессии против Израиля

А ведь Иран не островок Гренада в Карибском море, который пиндосы брали то ли три, то ли 4 дня. Он может и ответить хорошо ударом по Израилю,

лл

лина любимцева

Понятно.... Значит жЫдо-бандэровский режим на Украине МОЖНО вооружать против России, а вот Ирану вооружать Палестину против агрессивного Израиля - НЕЛЬЗЯ! А ведь НА САМОМ ДЕЛЕ это Украина вооружила ХАМАС западным же вооружением!! Но хотят свернуто все на Россию и Иран... ВСЕ КАК ВСЕГДА!!