Американский сенатор Линдси Грэм потребовал бомбить Иран после нападения ХАМАСА на Израиль. Он призвал «скоординировать усилия» усилия США и Израиля, чтобы вывести страну из нефтяного бизнеса, уничтожив ее нефтеперерабатывающие заводы, о чем написал в своем аккаунте в соцсети Х.
Американский сенатор Грэм потребовал бомбить Иран в случае дальнейшей агрессии против Израиля
Комментарии
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ВС
Владимир Скорняков
Ничего небоится падаль...
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23 час.
Владимир Алтайцев
А ведь Иран не островок Гренада в Карибском море, который пиндосы брали то ли три, то ли 4 дня. Он может и ответить хорошо ударом по Израилю,
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22 час.
лл
лина любимцева
Понятно.... Значит жЫдо-бандэровский режим на Украине МОЖНО вооружать против России, а вот Ирану вооружать Палестину против агрессивного Израиля - НЕЛЬЗЯ! А ведь НА САМОМ ДЕЛЕ это Украина вооружила ХАМАС западным же вооружением!! Но хотят свернуто все на Россию и Иран... ВСЕ КАК ВСЕГДА!!
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18 час.
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