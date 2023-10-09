Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Американский сенатор Грэм потребовал бомбить Иран в случае дальнейшей агрессии против Израиля

Американский сенатор Грэм потребовал бомбить Иран в случае дальнейшей агрессии против Израиля

Американский сенатор Линдси Грэм потребовал бомбить Иран после нападения ХАМАСА на Израиль. Он призвал «скоординировать усилия» усилия США и Израиля, чтобы вывести страну из нефтяного бизнеса, уничтожив ее нефтеперерабатывающие заводы, о чем написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Скорняков
Ничего небоится падаль...
Ответить
23 час.
Владимир Алтайцев
А ведь Иран  не  островок  Гренада  в Карибском море, который пиндосы  брали то ли три, то ли 4  дня. Он может и ответить хорошо ударом по Израилю,
Ответить
22 час.
лл
лина любимцева
Понятно.... Значит жЫдо-бандэровский режим на Украине МОЖНО вооружать против России, а вот Ирану вооружать Палестину против агрессивного Израиля - НЕЛЬЗЯ! А ведь НА САМОМ ДЕЛЕ это Украина вооружила ХАМАС западным же вооружением!! Но хотят свернуто все на Россию и Иран... ВСЕ КАК ВСЕГДА!!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх