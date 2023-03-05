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Штюцле – 2-й игрок в истории «Оттавы» с 30 шайбами за сезон в возрасте до 22 лет. Яшин был первым

Штюцле – 2-й игрок в истории «Оттавы» с 30 шайбами за сезон в возрасте до 22 лет. Яшин был первым

Тим Штюцле – 2-й игрок в истории «Оттавы» с 30 шайбами за сезон в возрасте до 22 лет. Форвард «Сенаторс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).

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