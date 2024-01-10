США поставили Греции ультиматум по поставкам оружия Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от греческого премьера Кириакоса Мицотакиса поставок новых партий оружия для Украины, сообщают греческие издания Оlympia и Newsbreak.
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