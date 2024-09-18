В Сочи от гриппа прививают прямо на улице

В Сочи в мобильном пункте вакцинации можно привиться от гриппа. Как сообщает администрация города, на сегодняшний день в поликлиниках курорта уже 34 тысячи жителей получили свои прививки, теперь вакцину можно получить и на улице.
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