Гладков заявил о необходимости жесткой реакции на избиение подростками прохожих

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с заявлением, что в случае с группой подростков, совершавших нападения на прохожих на улицах административного центра региона, требуется реагировать жестко и стремительно.
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