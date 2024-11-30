В Твери полицейские задержали двоих иностранцев по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В ходе реализации оперативных материалов сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери в Центральном районе задержали двоих иностранцев по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
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