Popcaketv

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Что известно о тайном муже Этери Тутберидзе и отце ее дочери? «Нет у нас отца! Отказывается от истории этой!»

Что известно о тайном муже Этери Тутберидзе и отце ее дочери? «Нет у нас отца! Отказывается от истории этой!»

Один из самых популярных тренеров России по фигурному катанию Этери Тутберидзе долгое время скрывала имя отца своего ребёнка.

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