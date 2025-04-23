Преемник Руни в «Плимуте»: «Если бы меня назначили в начале сезона, мы были бы очень далеки от зоны вылета»

Главный тренер «Плимут Аргайл» Мирон Муслич заявил, что клуб не находился бы в таком турнирном положении в Чемпионшипе, если бы с начала сезона команду тренировал он, а не легенда английского футбола Уэйн Руни.
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