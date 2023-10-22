Сколько раз в неделю можно есть курицу: врач дал исчерпывающий ответ

Врач-хирург Александр Умнов рассказал о пользе курицы для людей, занимающихся спортом и следящих за своей фигуройДело в том, что куриное мясо является неоценимым источником полезных элементов, таких как кальций, фосфор и белки, которые необходимы для формирования опорно-двигательного аппарата, и легкоусвояемо.