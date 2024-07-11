Новые изменения: пенсионный возраст сократят за каждый отработанный год Юлия ЧелкановаВажные изменения в законодательстве об уровне пенсионного возраста, которые вступили в силу недавно, включают возможность сокращения пенсионного возраста для трудящихся граждан при условии дополнительной работы сверх установленной нормы каждый год.