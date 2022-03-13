Политика как она есть

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Оказывается не только наше правительство готовилось к сегодняшним событиям.

Оказывается не только наше правительство готовилось к сегодняшним событиям.

К этому готовились и в Великобритании, которую кто-то как то видимо предупредил. Иначе как объяснить то, что в январе британцы потратили на закупки товаров в России целых 2,6 млрд фунтов стерлингов, что в рублях составило около 450 млрд рублей.

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