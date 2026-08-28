Конта о новой проблеме Джоковича: «Теперь соперники верят, что могут его обыграть»

Экс-четвертая ракетка мира Йоханна Конта оценила шансы Новака Джоковича на победу на US Open «Для этого должно произойти много вещей, которые от него не зависят.
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