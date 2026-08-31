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Второй Всероссийский форум ответственного отношения к животным пройдет в столице 25 сентября

Второй Всероссийский форум ответственного отношения к животным пройдет в столице 25 сентября

25 сентября 2026 года в Национальном центре «Россия» состоится Второй Всероссийский форум ответственного отношения к животным — крупнейшая в стране профессиональная площадка, посвященная вопросам защиты животных, развитию культуры ответственного отношения к питомцам и обмену лучшими практиками в этой сфере.

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