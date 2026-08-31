Второй Всероссийский форум ответственного отношения к животным пройдет в столице 25 сентября

25 сентября 2026 года в Национальном центре «Россия» состоится Второй Всероссийский форум ответственного отношения к животным — крупнейшая в стране профессиональная площадка, посвященная вопросам защиты животных, развитию культуры ответственного отношения к питомцам и обмену лучшими практиками в этой сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Более 105 тысяч о...
- Волонтеры движени...
- Путин присвоил Со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым