В ход пошли даже ноги.Пассажиры автобуса Александровск — Пермь устроили драку прямо в салоне. В ход пошли даже ноги — на кадрах видео, размещенных в социальных сетях очевидцами, видно, как один из дебоширов пинает другого человека.
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