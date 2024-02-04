В ход пошли даже ноги.Пассажиры автобуса Александровск — Пермь устроили драку прямо в салоне. В ход пошли даже ноги — на кадрах видео, размещенных в социальных сетях очевидцами, видно, как один из дебоширов пинает другого человека.