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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Всем находкам находка!

Всем находкам находка!

Я не то, что верил, что икона Казанской Божией Матери рано или поздно найдется. Скорее, это на уровне интуиции: слишком уж значимый этот образ для России, для всей ее истории, чтобы просто так взять и исчезнуть навсегда.

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