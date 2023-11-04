Всем находкам находка!

Я не то, что верил, что икона Казанской Божией Матери рано или поздно найдется. Скорее, это на уровне интуиции: слишком уж значимый этот образ для России, для всей ее истории, чтобы просто так взять и исчезнуть навсегда.
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