Путин предложил Госдуме ратифицировать стратегическое партнерство с КНДР

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу законопроект, касающийся ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).
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