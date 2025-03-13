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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Захарова показала мем про Подоляка после его слов об агрессии России

Да что ты, черт побери, такое несешь! Таким мемом из фильма «Банды Нью Йорка» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе офиса президента Украины Михаил Подоляку после его слов об агрессии России.

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