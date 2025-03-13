Захарова показала мем про Подоляка после его слов об агрессии России

Да что ты, черт побери, такое несешь! Таким мемом из фильма «Банды Нью Йорка» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе офиса президента Украины Михаил Подоляку после его слов об агрессии России.
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