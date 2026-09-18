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Татар-информ

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Глава Апастовского района РТ пообщался с членами УИК

Глава Апастовского района РТ пообщался с членами УИК

Фото: © «Апастово-информ» Глава Апастовского района Татарстана Айрат Зиганшин проголосовал на выборах в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации IX созыва.

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