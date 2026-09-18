Глава Апастовского района РТ пообщался с членами УИК

Фото: © «Апастово-информ» Глава Апастовского района Татарстана Айрат Зиганшин проголосовал на выборах в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации IX созыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым