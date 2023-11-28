На Всемирном русском соборе Владимир Путин выстрелил тезисами

28 ноября президент России Владимир Путин выступил по видео-конференц-связи из Сочи на пленарном заседании Всемирного русского народного собора в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) с речью, в которой, по мнению специального корреспондента “Ъ” Андрея Колесникова, он ужесточил ранее используемые понятия.