О развитии какой болезни предупреждают темные круги вокруг глаз

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netМногие сталкиваются с проблемой синяков под глазами, однако не все осведомлены о том, что такие изменения в области вокруг глаз могут быть признаком более серьезных заболеваний, скрывающихся в организме.
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