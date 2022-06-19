Хорошо живут: ЯНАО, Москва и Магадан лидируют по благополучию

ЯНАО, Москва и Магаданская область возглавили рейтинг социального благополучия регионов России. Также в первую десятку сильнейших вошли Чукотка, Сахалинская область, НАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Якутия, Мурманская область и Красноярский край.
ЯНАО, Москва и Магаданская область возглавили рейтинг социального благополучия регионов России. Также в первую десятку сильнейших вошли Чукотка, Сахалинская область, НАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Якутия, Мурманская область и Красноярский край.
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