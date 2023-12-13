Помощник бизнес-защитника Забайкалья приняла участие в совещании по проблеме размещения киосков в Чите

Помощник уполномоченного Забайкалья Оксана Бурлакова по приглашению членов регионального отделения предпринимательского объединения «Опора России» приняла участие в организованном ими совещании на тему проблемы размещения киосков в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций.