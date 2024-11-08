Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма, задержанный сотрудниками УФСБ по обвинению в шпионаже в пользу украинской военной разведке, передал спецслужбе противника видеосъемки нефтебазы и морского порта Феодосии.
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