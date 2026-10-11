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Большой астероид пролетит в 32 тыс. километров от Земли — Россия хочет отправить к нему собственный зонд

Большой астероид пролетит в 32 тыс. километров от Земли — Россия хочет отправить к нему собственный зонд

Свои миссии к Апофису готовят NASA и ESA Российские учёные из МГУ прорабатывают проект малого межпланетного аппарата для исследования астероида Апофис, который 13 апреля 2029 года пролетит примерно в 32 тысячах километров от поверхности Земли.

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