Владислав Овчинский: Московское предприятие разработало высокоточные счетчики для промышленности

Компания «Пьезус», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» выпустила линейку электромагнитных и ультразвуковых расходомеров для труб большого диаметра, которые применяют в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.