Даже если демократы выиграют обе палаты Конгресса США, Трамп сохранит руководство исполнительной властью и важнейшие рычаги влияния на Киев — от экспортных разрешений до разведывательного сотрудничества.
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