В Госдуме предложили обязать полицейских доказывать неповиновение граждан с помощью видео

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили обязать сотрудников полиции подтверждать записью с видеорегистратора факт неповиновения должностным лицам, а если доказательство не будет предоставлено — исключить привлечение к административной ответственности.
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