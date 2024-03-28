В России с 1 апреля будут требовать СНИЛС для получения водительских прав

1 апреля в России вступают в силу новые требования для получения водительских прав. Согласно постановлению правительства, теперь будущим водителям авто нужно будет предъявить СНИЛС при сдаче экзамена на вождение и получении водительского удостоверения.
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