Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Гальский воинственный петух! Лучше бы вывел клопов в Париже для начала.Лавров: Словами о...
  • Маша Глага
    Бездарность. Смотреть неприятно.Светлаков сообщил...
  • Миша Граник
    Никто его не сбивал.Не было в Севастополе в это время воздушной тревоги и ПВО не работало.112: Военный само...

В России с 1 апреля будут требовать СНИЛС для получения водительских прав

В России с 1 апреля будут требовать СНИЛС для получения водительских прав

1 апреля в России вступают в силу новые требования для получения водительских прав. Согласно постановлению правительства, теперь будущим водителям авто нужно будет предъявить СНИЛС при сдаче экзамена на вождение и получении водительского удостоверения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх