Стало известно, какие требования предъявил McDonald’s к казахстанским поставщикам продуктов

Бизнес и финансы

Поставщики компании обязаны соответствовать международным стандартам качества.На площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в онлайн-формате рассмотрели требования McDonald’s Казахстан к местным поставщикам продукции для бизнесменов.