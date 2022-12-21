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Стало известно, какие требования предъявил McDonald’s к казахстанским поставщикам продуктов

Стало известно, какие требования предъявил McDonald’s к казахстанским поставщикам продуктов

Поставщики компании обязаны соответствовать международным стандартам качества.На площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в онлайн-формате рассмотрели требования McDonald’s Казахстан к местным поставщикам продукции для бизнесменов.

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