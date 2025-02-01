"За Монеткой двор": избиение подростков и вымогательство в МВД назвали "недопониманием". СК завёл уголовное дело

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ На лицо, хотим мы или нет, но наблюдается обострение криминальной обстановки, которая похоже молодеет на глазах... Этнические или даже смешанные банды - какая разница...может быть, самое то - прижать их в самом "зародыше", а не дожидаться, когда они выйдут "на большую дорогу"? Как кому, но что-то не хочется, чтобы стало как в 90-х...