Вдумчивый сибиряк Иллюстрация нейросеть Очередная драка с участием подростков из семей мигрантов произошла в Стерлитамаке 19 января, но достоянием общественности стала только под конец месяца.
"За Монеткой двор": избиение подростков и вымогательство в МВД назвали "недопониманием". СК завёл уголовное дело
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ На лицо, хотим мы или нет, но наблюдается обострение криминальной обстановки, которая похоже молодеет на глазах... Этнические или даже смешанные банды - какая разница...может быть, самое то - прижать их в самом "зародыше", а не дожидаться, когда они выйдут "на большую дорогу"? Как кому, но что-то не хочется, чтобы стало как в 90-х...
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14 час.
Иван Ураганов
Подростковые этнические банды практически во всех школах,избивают и отнимают деньги у учеников младших классов.И никто этим не занимается и никому до этого нет дела.
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10 час.
вд
валерий двойнишников
Это ваше с Затулиным и Федоровым хобби)))
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5 час.
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