Минтранспорта сообщило о положительном влиянии ВСМ между Москвой и Петербургом на экологию

Это приведет к сокращению выбросов парниковых газов По информации Министерства транспорта России, развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом приведет к сокращению выбросов парниковых газов, тем самым положительно повлияет на экологическую обстановку.
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