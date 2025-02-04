Минтранспорта сообщило о положительном влиянии ВСМ между Москвой и Петербургом на экологию

Это приведет к сокращению выбросов парниковых газов По информации Министерства транспорта России, развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом приведет к сокращению выбросов парниковых газов, тем самым положительно повлияет на экологическую обстановку.