Золотые серьги на морозе запретили носить жительницам Новосибирска

Морозы пришли в Новосибирскую область, сегодня, 10 января, за окном больше минус 20 градусов. Представители экстренных служб и спасатели призывают сибиряков одеваться теплее и не оставлять открытыми уши и пальцы рук.
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