SUSANIN

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Производство молока в Удмуртии выросло на 8,7%

Производство молока в Удмуртии выросло на 8,7%

Ижевск. Удмуртия. В день на каждого жителя Удмуртии производится два литра молока. Такой объём произвели за первые четыре месяца 2023 года сельскохозяйственные товаропроизводители республики, сообщила в соцсетях вице-премьер региона Ольга Абрамова.

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