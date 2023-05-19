Производство молока в Удмуртии выросло на 8,7%

Ижевск. Удмуртия. В день на каждого жителя Удмуртии производится два литра молока. Такой объём произвели за первые четыре месяца 2023 года сельскохозяйственные товаропроизводители республики, сообщила в соцсетях вице-премьер региона Ольга Абрамова.