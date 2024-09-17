Глава дипломатической миссии Российской Федерации на территории Соединённых Штатов Америки Анатолий Антонов проинформировал о том, что возглавляемые американскими и британскими властями державы Организации Североатлантического Договора делают всё возможное для того, чтобы начать конфликт с Москвой.
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