Гастроэнтеролог Эльвира Белёва: какие продукты укрепят иммунитет осенью

На первом месте – топлёное масло.Гастроэнтеролог-диетолог главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белёва Сезон считает топлёное масло самым эффективным продуктом для укрепления организма осенью.
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