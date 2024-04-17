Медь должна превысить $10 000 - Trafigura

По словам главного исполнительного директора Trafigura Group Джереми Вейра, для того чтобы восполнить потенциальный дефицит предложения меди в 8 млн тонн к 2034 году, горнодобывающим компаниям нужны цены выше $10 000 за тонну, а возможно, и до $12 000.