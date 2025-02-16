Остеопатия: Почему одни плачут от боли, а другие — от результата? Что говорит врач Тайна прикосновения, которая меняет жизни Представьте: вы приходите к врачу с хронической болью, а он вместо таблеток и скальпеля использует лишь свои руки.
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