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Татар-информ

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В России стартует просветительский марафон «Знание.Первые»

В России стартует просветительский марафон «Знание.Первые»

Сегодня в 10 утра стартует онлайн-марафон «Знание.Первые», посвященный Дню Великой Победы. Прямая трансляция будет доступна в официальном сообществе Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

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