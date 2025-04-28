В России стартует просветительский марафон «Знание.Первые»

Сегодня в 10 утра стартует онлайн-марафон «Знание.Первые», посвященный Дню Великой Победы. Прямая трансляция будет доступна в официальном сообществе Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.
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