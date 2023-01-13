Автобус врезался в три припаркованных автомобиля в Алтайском крае По информации очевидцев, ДТП произошло из-за того, что движущийся транспорт выкинуло из колеи В Бийске автобус врезался в три припаркованных автомобиля, сообщает паблик "Бийск 22".