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Автобус врезался в три припаркованных автомобиля в Алтайском крае

Автобус врезался в три припаркованных автомобиля в Алтайском крае

Автобус врезался в три припаркованных автомобиля в Алтайском крае По информации очевидцев, ДТП произошло из-за того, что движущийся транспорт выкинуло из колеи В Бийске автобус врезался в три припаркованных автомобиля, сообщает паблик "Бийск 22".

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