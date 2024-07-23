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Глава Минздрава Мурашко рассказал о внедрении новой технологии диспансеризации детей

Глава Минздрава Мурашко рассказал о внедрении новой технологии диспансеризации детей

После успешного тестирования на территории новых регионов России технологии профосмотров и диспансеризации детей на местах — школах и дошкольных учреждениях, этот опыт планируется распространить по всей стране, рассказал «Известиям» 23 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Хабаровский край.

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