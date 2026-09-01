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Царьград

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Wind Vintage продаст часы бейсболиста Джо Ди Маджо за 1,2 млн долларов

Wind Vintage продаст часы бейсболиста Джо Ди Маджо за 1,2 млн долларов

Часы легендарного бейсболиста Джо Ди Маджо, оцененные в 1,2 миллиона долларов, выставлены на аукционе Wind Vintage.

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