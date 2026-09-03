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Регионы России

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Ассоциация «Регионы XXI ВЕК» и Минцифры Свердловской области обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Ассоциация «Регионы XXI ВЕК» и Минцифры Свердловской области обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта

Председатель правления Ассоциации инновационных решений и искусственного интеллекта «Регионы XXI ВЕК» Ольга Чернокоз провела рабочую встречу с министром цифрового развития и связи Свердловской области Евгением Шоновым.

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