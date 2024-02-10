Нацполиция Украины сообщила о нескольких масштабных пожарах в Харькове

В Харькове зафиксировали ряд крупных возгораний после сообщений о взрывах в городе. Соответствующую информацию в субботу, 10 февраля, опубликовала украинская национальная полиция в Телеграм-канале ведомства.
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