Раскрыт главный фактор мужского бесплодия

Уролог, онколог, старший научный сотрудник «НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского», кандидат медицинских наук Александр Пранович рассказал, что почти в половине случаев мужское бесплодие развивается из-за варикоцеле — варикозного расширения вен в мошонке.
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