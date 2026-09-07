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«Слишком рано». Фредерик Вассёр ответил на требование Хэмилтона

«Слишком рано». Фредерик Вассёр ответил на требование ХэмилтонаFerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что команда пока не собирается отдавать безоговорочный приоритет одному из своих пилотов.

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