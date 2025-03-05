Лукашенко: Путин не планировал использовать ядерное оружие в конфликте

Лидер Белоруссии Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу заявил, что Владимир Путин не намеревался применять ядерное оружие в ходе конфликта на Украине, считая это излишним и не видя для этого значительных причин.
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