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Долголетие по-московски: названы самые пожилые жители столицы

Долголетие по-московски: названы самые пожилые жители столицы

Самыми пожилыми жителями Москвы названы 108-летняя женщина и 105-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, передают РИА Новости.

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