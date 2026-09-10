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За рулем

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Продажи российской прокси-марки взлетели в разы — в чем причина?

Продажи российской прокси-марки взлетели в разы — в чем причина?

С января по август 2026 года российская марка Evolute реализовала 9408 новых авто – это в 5,6 раза больше, чем всего год назад.

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